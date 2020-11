Riccardo Muti dirige l’Orchestra Cherubini fra le sinfonie di Martucci, Puccini e Verdi

Il maestro, la sua orchestra e il teatro: basta questo per riprendersi la gioia del fare musica insieme e condividerla con tutti, ovunque. Dopo il concerto del 22 novembre Riccardo Muti dirige nuovamente l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini al Teatro Alighieri di Ravenna domenica 29 novembre, alle 11 del mattino, Il concerto è visibile sul sito ravennafestival.live (dove sarà a disposizione on demand per 15 giorni).

Il programma musicale si colora d’Italia con il Notturno di Martucci, il Preludio sinfonico di Puccini e pagine di Verdi, dalla Sinfonia del Nabucco ai Ballabili del Macbeth e alle Sinfonie da La forza del destino e I vespri siciliani.