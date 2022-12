Riccardo Muti e i suoi giovani allievi protagonisti all'Alighieri con la "Messa da Requiem" di Verdi

Prezzo non disponibile

Sono pronti a salire sul palco del Teatro Alighieri di Ravenna Riccardo Muti e gli allievi della Italian Opera Academy. L’ottava edizione dell'accademia dedicata ai giovani direttori d'orchestra si conclude infatti con due grandi appuntamenti dal vivo, in programma il 13 e il 15 dicembre.

Sono dieci i fortunati giovani direttori d’orchestra e maestri collaboratori a essere stati selezionati tra le centinaia di domande arrivate da tutto il mondo: questi giovani talenti hanno avuto l’onore e il privilegio di poter lavorare a stretto contatto con il maestro Riccardo Muti e martedì 13 dicembre (20.30) sarà il momento per tutti loro di mostrare il frutto di questi insegnamenti, dirigendo la Messa da Requiem di Verdi al Teatro Alighieri di Ravenna.

Questi i direttori selezionati: Sieva Borzak (ITALIA), Nicholas Koo (AZERBAIGIAN), Polina Lebedieva (UCRAINA), Kerou Liu (CINA), Andreas Ottensamer (AUSTRIA). E questi, invece, i maestri collaboratori: Richard Fu (USA), Rémi Geniet (FRANCIA) Elena Lopez Gorriz (SPAGNA), Alexandra Maria Tchernakova (UK), Ayaka Uenomachi (GIAPPONE).

Gran finale di questa edizione dell’Academy sarà poi giovedì 15 dicembre (20.30), quando il maestro Muti dirigerà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, portando in scena la Messa da Requiem, un’opera a cui il Maestro è particolarmente legato.

Questo è il cast: Verónica Tello (soprano del concerto del 13/12) - Juliana Grigoryan (soprano del concerto del 15/12), Isabel De Paoli (mezzosoprano), Klodjan Kaçani (tenore), Riccardo Zanellato (basso), Coro Luigi Cherubini e il Coro Cremona Antiqua con il Maestro Antonio Greco e il Maestro Diego Maccagnola.

Queste le parole di Riccardo Muti: "Verdi è il musicista della vita e certo è stato il musicista della mia vita. È un compositore talmente capace di mettere a nudo e trattare le nostre passioni e i nostri dolori, i nostri pregi e i nostri difetti, che noi ci riconosciamo in essi, e questo è uno dei motivi della sua universalità: sarà sempre attuale. Il mio desiderio da anni è stato quello di dedicarmi molto all’insegnamento di ciò che ho imparato dai miei maestri, per insegnare che cos’è l’opera italiana, come si costruisce un’opera italiana. È forse importante che il pubblico capisca qual è il ruolo del direttore d’orchestra con i maestri collaboratori e con i giovani direttori".