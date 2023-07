Riccardo Tiberia chiude la 52esima edizione dei “Concerti di Stella Maris”

Mercoledì 9 agosto alle 21:15 avrà luogo il sesto e ultimo appuntamento dei Concerti di Stella Maris presso la chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, Via III Traversa, 1, sull'organo Cav. Giuseppe Zanin & Figlio (1970), con la direzione artistica di Alessandra Mazzanti. L’ultimo appuntamento vedrà protagonista l’organista Riccardo Tiberia con un programma dal titolo “Capolavori organistici” nel quale presenterà brani di tre grandi compositori di musica d’organo: Liszt, Schumann e Widor. Riccardo Tiberia è diplomato in Organo e Composizione Organistica, Clavicembalo e tastiere storiche presso il Conservatorio di Frosinone, attualmente sta proseguendo gli studi presso il Conservatorio di Lugano con il M° Stefano Molardi. Dal 2008 svolge intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero. L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.