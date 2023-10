Novembre da brividi alla Rocca di Riolo: tra escape room e cene con delitto

Mercoledì 1° novembre dalle ore 10 è in programma “Junior Rocca Escape – Speciale Halloween”. Una Escape Room per famiglie dove bambini e genitori rinchiusi nella torre quadrata della Rocca avranno solo un'ora di tempo per risolvere enigmi e indovinelli, trovare le combinazioni che aprono i lucchetti e ottenere la chiave che permetterà di sfuggire alla strega del castello. Mercoledì 1 e tutte le domeniche di novembre alle ore 15 è in programma “Alla corte di Caterina”, una visita guidata con Caterina Sforza in persona alla scoperta della Rocca di Riolo.

Sabato 4 novembre dalle ore 15 è in programma “Maledetta”, una Escape Room per adulti. In un’ora di tempo i partecipanti dovranno risolvere indovinelli, tranelli e combinazioni per trovare la chiave del Mastio.

Sabato 11 novembre alle ore 15.30 è prevista la presentazione del romanzo "She-Shakespeare" di Elisa Guidelli, in arte Eliselle. All’interno del libro l’autrice dà voce alla figura di Judith Shakespeare, bambina coraggiosa e determinata che sfida le convenzioni del suo tempo e si trasforma in William, per poter essere ammessa a una scuola accessibile solo ai maschi. Evento a partecipazione gratuita.

Sabato 11 novembre alle ore 21 torna il “Delitto al Castello”: un’occasione unica per calarsi nel Medioevo con un gioco di ruolo che trasporterà i commensali in un'epoca di insidie, sfide e trame. I partecipanti avranno tempo dall’aperitivo fino al dolce per scoprire chi, tra loro, è l’assassino e per scoprire tutti i segreti che si celano dietro i personaggi. In collaborazione con Torrino Wine bar.

Sabato 18 novembre dalle ore 15 è in programma Junior Rocca Escape “FANTASY”, una Escape Room per famiglie. Tra strane creature e animali fantastici i partecipanti dovranno risolvere enigmi e indovinelli, trovare le combinazioni per aprire i lucchetti e riuscire a trovare la chiave che gli permetterà di conquistare la libertà.

Per i più giovani, venerdì 24 novembre alle 20.30 avrà luogo l’evento “Burattini e figure”, uno spettacolo di burattini alla Rocca di Riolo a cura di Teatro del Drago. Evento a partecipazione gratuita.

Domenica 26 novembre dalle ore 10 la Rocca di Riolo si trasformerà in un mondo magico con Magolandia. Grazie ai Professori sarà possibile seguire le lezioni di incantesimi, pozioni, divinazione e tante altre. I partecipanti potranno provare il Quidditch Babbano. Un’intera giornata all’insegna della magia per gli appassionati della storia del maghetto più famoso. Evento organizzato da Urbi et otium.

I biglietti per partecipare alle Escape Room e alla visita guidata “Alla corte di Caterina” sono acquistabili online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo. Per tutte le altre attività è possibile richiedere informazioni e prenotarsi contattando la Rocca: 335 1209933 - 0546 77450 - roccadiriolo@atlantide.net

www.atlantide.net/roccadiriolo