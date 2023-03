Ricerca e sperimentazione sul palco con l'Ethensemble

Indirizzo non disponibile

Sabato 25 marzo, alle 21, arriva sul palco del Mama's Club di Ravenna l'Ethensemble. Nel cammin di loro vita quattro amici legati dalla comune passione per la musica, il piacere della ricerca e sperimentazione, vengono travolti da un’insolita armonia così decidono di dar vita all’Ethensemble. La loro musica esprime una libertà sonora ed espressiva tipica del jazz moderno, ispirata dall'etichetta discografica indipendente ECM (Edition of Contemporary Music). Le scorribande melodiche dei fiati di Stefano Fariselli, condite dalle armonie di Gibi Mazzotti, sostenute dalle pulsazioni vitali delle quattro corde di Marco Rossi e dal drumming di GianLuca Berardi, producono un’alchimia di suoni colori e sensazioni che coinvolgono l’ascoltatore in un viaggio emozionale. Ingresso 12 euro.