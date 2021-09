Ricette tipiche e tradizioni: riparte il tour gastronomico "Valli e pinete"

Anche quest’anno prosegue il viaggio nella tradizione e nei sapori del territorio, nonostante il periodo ancora così particolare. Come ogni inizio d’autunno ritorna la rassegna gastronomica ‘Valli & Pinete’ che propone piaceri genuini ed autentici. Valli & Pinete raggiunge quest’anno la 24esima edizione. L’iniziativa nasce nel 1998, quando il Sindacato Ristoratori Confcommercio Ravenna decise di dar vita ad un nuovo “percorso” gastronomico per far riscoprire, a ravennati e non, le pietanze e le ricette tipiche, sposandole con ottimi vini locali e con un tocco di creatività.

In tavola uno speciale menù “di stagione”, ispirato appunto alle nostre valli e alle nostre pinete. I dieci ristoranti che hanno aderito all’iniziativa proporranno per due mesi e mezzo (a turno ogni settimana, dal lunedì alla domenica) piatti di terra e di mare con tartufi, asparagi, funghi, pinoli, con selvaggina, prodotti di valle e delle migliori Cantine. 70 appuntamenti per esaltare sapori unici e prodotti di prima qualità. La manifestazione assume un ulteriore significato, perché è legata a specialità che hanno nella storia e nei luoghi le loro radici: il che significa ripercorrere il passato e riscoprire le nostre identità; ritrovarsi, sempre in un’ottica di condivisione.

Il calendario e i ristoranti

Dal 20 al 26 settembre Ristorante Le Tradizioni di Nick, Corso Giuseppe Garibaldi, 67 - Alfonsine

tel. 0544/84138

Dal 27 settembre al 2 ottobre Ristorante La Campaza, Via Romea Sud n. 395 - Ravenna

tel. 0544/560294



Dal 4 al 10 ottobre Ristorante “Babaleus”, Vicolo Gabbiani n. 7 - Ravenna Centro Storico

tel. 0544/216464



Dall’11 al 17 ottobre Ristorante Cucina del Condominio, Via G. Oberdan n. 36 - Ravenna

tel. 327/6803847

Dal 18 al 24 ottobre Ristorante Al Molinetto, Via Sx Canale Molinetto n. 139/b - Punta Marina

tel. 0544/430248

Dal 25 ottobre al 1 novembre Ristorante Marchesini, Via Mazzini n. 2 - Ravenna

tel. 0544/212309

Dall’8 al 14 novembre Ristorante AL45, Via Paolo Costa n. 45 - Ravenna

tel. 0544/212761

Dal 15 al 21 novembre L’Osteria del Tempo Perso, Via Gamba n. 12 - Ravenna

tel. 0544/215393

Dal 22 al 28 novembre Ristorante La Gardèla, Via Ponte Marino n. 3 - Ravenna

tel. 0544/217147

Dal 29 novembre al 5 dicembre Ristorante Cà del Pino, Via Romea Nord n. 295 - Ravenna

tel. 0544/446061