A Palazzo Milzetti ritorna l'incoronazione di Ercole nella sua collocazione originaria

Sarà presentato venerdì 12 aprile alle ore 17, a Palazzo Milzetti, il ritorno nella sua collocazione originaria del dipinto di Ercole incorontato davanti alla Sapienza, ora fruibile grazie alla donazione del prof. Alfonso Archi. Il dipinto, già situato nella volta della sala di Ercole, al piano nobile dell’edificio, era stato venduto negli anni Trenta del Novecento e sostituito con un’altra tela raffigurante Angeli in volo, non coerente con il resto della decorazione.

L’identificazione dell’opera, allora in collezione privata, con quella originaria che ora torna nella sua collocazione, si deve a Marcella Vitali, che dal 2015 dedicò propri studi in collaborazione con Anna Colombi Ferretti. L’incontro, oltre che a poter godere della ricollocazione del dipinto che è stato restaurato per l’occasione dal Laboratorio SOS Art su incarico della Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, servirà proprio a mettere in luce le possibili motivazioni della scelta di Giani e il ruolo della tela nell’intera compagine della sala.

La conferenza sarà anche l’occasione per presentare altri due aspetti importanti legati al progetto. Grazie alla collaborazione con gli studenti dell’ISIA di Faenza, guidati dal prof. Andrea Pedna, verrà presentato e proiettato il reel dedicato al restauro e alla ricollocazione del dipinto. Inoltre, verranno distribuiti i nuovi pieghevoli e le cartoline del Museo realizzati in continuità con la nuova comunicazione narrativa e accessibile di Palazzo Milzetti.

Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti.