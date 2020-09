Ricominciano i corsi di musica alla scuola Rossini

C’è ancora tempo per iscriversi ai corsi a pagamento della scuola di musica Rossini di Cervia che ripartono, in presenza, il 12 ottobre in via della Rimembranza 2.

L’attività formativa, che prevede insegnamenti destinati a persone di tutte le età, riguarda pianoforte, chitarra, violino, violoncello, flauto, clarinetto, sax, tromba, batteria e voce, è integrata con discipline complementari di teoria e solfeggio, esercitazioni corali, musica d’insieme, armonia, storia della musica. Ogni corso potrà essere declinato in chiave classica o moderna. Inoltre, è previsto anche un corso di preparazione al conservatorio.

Attività didattiche specifiche col progetto “Giocasuono” sono rivolte ai bambini dai 3 agli 8 anni, che potranno acquisire i primi elementi musicali in modo ludico. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19.

Per iscriversi è necessario scaricare la domanda di iscrizione all’indirizzo https://scuolapescarini.com/scuola-di-musica-rossini-cervia/ ed inviarla compilata a ebighini@scuolapescarini.it. Le domande di nuove iscrizioni verranno accettate, in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili.