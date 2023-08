Ricordi, letture e musica al Parco della Stazione con "Humusapiens"

Prezzo non disponibile

Gli appuntamenti culturali proposti dall’associazione Humusapiens per i più piccoli ma non solo continuano venerdì 4 agosto alle 18 al Parco della Stazione di Bagnacavallo con gli sguardi dal passato “Amarcord. E trebb”, ricordi e letture con intermezzi musicali a ingresso libero.

Gli intermezzi musicali saranno dal vivo, con fisarmonica e canto: Humusapiens avrà una propria scaletta, ma tutte le persone che desiderano raccontare un episodio del loro passato sono invitate a farlo, preferibilmente contattando in anticipo l’associazione, ma anche spontaneamente presentandosi il giorno stesso.

«La partecipazione attiva, diretta o indiretta, del pubblico – sottolineano da Humusapiens – è infatti da sempre parte integrante delle nostre iniziative.

Per quanto riguarda le iniziative di quest’anno – aggiungono poi – abbiamo voluto declinare il tema del paesaggio urbano, da amanti della biodiversità, attraverso punti di vista particolari, sguardi di tanti attori diversi che si incontrano nel paesaggio della nostra città. »

Il progetto “Sguardi”, di cui fa parte anche l’appuntamento del 4 agosto, era partito al Parco Cadorna il 3 luglio e proseguito il 28 luglio al Parco della Pace di Bagnacavallo con giochi sul prato con Elastica Teatro, balli popolari con la PressaPocoBand e merenda autogestita.

Il progetto continuerà anche nel mese di settembre, nella settimana fra il 4 e il 9 settembre, con date e orari ancora da definire per gli “Sguardi estranei,” ispirati al motto «venire da lontano e trovarsi vicini».

Il 19 settembre avranno luogo altre e diverse attività dal titolo “Lo sguardo dell’umarel”.

Ultimi nel tempo saranno gli “Sguardi amorosi” che troveranno espressione sempre in data da definire nella seconda metà di ottobre.

Humusapiens è un’associazione di promozione sociale che ricerca uno stile di vita sostenibile, mettendo insieme l’esperienza e il sapere dei bisnonni e le più recenti scoperte scientifiche e tecnologiche, con l’obiettivo di crescere in consapevolezza collettivamente. I principi di base sono ispirati alla natura, alla permacultura e all’agricoltura naturale.

Informazioni sui singoli eventi si trovano sul gruppo Facebook “HumuSapiens”, sul sito del Comune e possono essere richieste al 334 3312289 oppure all’indirizzo ass.humusapiens@gmail.com