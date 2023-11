Il ricordo del partigiano: una serata in memoria di Mario Giacomoni

Giovedì 23 novembre alle 20.45 l’Anpi di Bagnacavallo promuove, presso la sala di Palazzo Vecchio, “Ricordando Mario Giacomoni”, una serata in memoria di Giacomoni, partigiano decorato con la medaglia d’argento al valor militare, segretario della locale Camera del lavoro e sindaco di Bagnacavallo dal 1969 al 1978. Durante la serata sarà proiettato il docufilm originale Rai “Un partigiano a scuola” di Ghigo Alberani, a cura del direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna Giuseppe Masetti.

"Per me si pone un problema della continuità della Resistenza [...] con tutte le problematiche nuove che la nuova Resistenza pone – sottolineava Mario Giacomoni – come quella per esempio di avere un rapporto con i bambini delle scuole per portare questa memoria storica che diversamente andrebbe a cadere in retorica resistenziale".

"Vogliamo ripartire da queste parole del partigiano “Portos” – commenta la presidente dell’Anpi di Bagnacavallo Valentina Giunta –. Già nel 1982 Mario si poneva il problema della continuità della resistenza, di renderla concreta. Ed ecco che proprio da quel filmato voluto da Ghigo Alberani partirà la nostra serata di confronto. Abbiamo bisogno di trovare percorsi comuni per riuscire a portare avanti quei valori conquistati, a partire appunto dalle scuole".

Durante la tavola rotonda, dal titolo “Essere Anpi”, interveranno Paolo Papotti, responsabile formazione Anpi Nazionale; Giovanni Baldini, direttore Libri di Bulow e curatore della “Galassia Nera” di Patria Indipendente; Eleonora Proni, sindaca di Bagnacavallo; Valentina Giunta, presidente Anpi Bagnacavallo. Modererà la serata Samuele Staffa, capo redattore Resistenza & Libertà. Nella stessa serata sarà inaugurata, sempre a Palazzo Vecchio, la mostra “Libere e Sovrane” dell’Anpi di Rovereto, dedicata alle ventuno madri costituenti. La mostra resterà aperta fino al 21 dicembre e sarà visitata dalle classi primarie e secondarie dell’Istituto Comprensivo Berti.