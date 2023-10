"VajontS 23", lo spettacolo di Marco Paolini e Marco Martinelli in scena al Teatro Rasi

Anche Ravenna partecipa al ricordo della tragedia del Vajont, a 60 anni esatti da quell'avvenimento. Lunedì 9 ottobre, alle 21, al teatro Rasi andrà in scena "VajontS 23", lo spettacolo di Marco Paolini e Marco Martinelli, corale che porterà sul palco il monologo sulla tragedia del Vajont di Marco Paolini, riscritto da Marco Martinelli.

Il ricordo di un momento tragico della storia collettiva del Paese è stato lo spunto per una riflessione trasversale a tante realtà, dal teatro al mondo accademico, dalla scuola alle istituzioni, intorno al tema dell’emergenza idrica e del futuro delle nuove generazioni ai tempi della crisi climatica. A sessant’anni dalla frana del Vajont, che costò la vita a duemila persone, andrà in scena, contemporaneamente in oltre cento teatri in Italia e in Europa – tra Teatri Stabili, Centri di produzione, Compagnie storiche del teatro di ricerca e luoghi particolari, come l’ex Paolo Pini di Milano – un racconto corale declinato in base alle singole peculiarità.

A Ravenna la narrazione è affidata agli attori Alessandro Argnani, Camilla Berardi e Roberto Magnani; corifeo Marco Saccomandi; con il coro delle cittadine e dei cittadini del Cantiere Malagola. La produzione è di Ravenna Teatro per un progetto di Marco Paolini per La Fabbrica del Mondo, realizzato da Jolefilm in collaborazione con Fondazione Vajont.

Lo spettacolo è alle ore 21:00 a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Sarà possibile ritirare i tagliandi per l’accesso da lunedì 2 ottobre on line sul sito ravennateatro.com oppure presso la biglietteria del Teatro Alighieri. I posti ancora disponibili saranno a disposizione la sera di spettacolo a partire dalle ore 20 presso il Teatro Rasi.