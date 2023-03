Rievocazione storica alla Rocca di Riolo Terme

Domenica 5 marzo dalle ore 15 alla Rocca di Riolo Terme è in programma “Riolo Storica, I cavalieri della Rocca”, una vera e propria rievocazione storica realizzata in collaborazione con Mansio Templi Parmensis 1275 asd. La Rocca si trasforma in uno scenario medievale. Caterina Sforza vestita in abito d'epoca, accompagnata dai suoi armati, racconta ai visitatori la vita nel Medioevo e le abitudini dei suoi armigeri. Nelle sale, cavalieri e antichi abitanti del castello ravvivano il percorso con scorci di vita quotidiana. Al passaggio dei visitatori la Rocca si anima: è possibile ammirare da vicino la sarta mentre realizza abiti all'interno del suo laboratorio, il frate mentre accoglie i viandanti, il medico e l'erborista intenti nel guarire un povero armigero.

Per partecipare è consigliato l’acquisto del biglietto online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo Terme. Il numero dei posti è limitato.

Per maggiori informazioni: 0546 77450 - roccadiriolo@atlantide.net