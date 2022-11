Balestre medievali in gara per il primo "Palio della Manesca"

L’associazione “Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae” annuncia il primo Palio della Manesca di Brisighella, in programma domenica 13 novembre al Convento dell’Osservanza: un evento fuori dal tempo in cui balestrieri esperti si sfideranno per portare a casa l'onore della vittoria e l'ambito premio.

Il programma della giornata prenderà il via alle 9.30 con un corteo che dal Convento dell’Osservanza transiterà nelle principali vie di Brisighella.

Alle 10.00 inizieranno le attività del torneo e dell’accampamento Medioevale, mentre alle 12.00 si svolgerà il secondo e ultimo corteo. Alle 14.00 nuove attività di torneo e nell'accampamento Medioevale fortificato inizio 1400. Conclusione alle ore 18.00. Ingresso a offerta libera. Per info: conteabrisighella@gmail.com – 3713453830.

Nella stessa giornata, protagonista del centro storico sarà la pera volpina, tipico frutto della Valle del Lamone, a cui verrà dedicata la “Sagra della pera volpina e del formaggio stagionato”, secondo appuntamento di “Quattro sagre per tre colli". Animazione, laboratori, giochi per famiglie e musica per tutti.