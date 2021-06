Rinascimento poetico in riva al mare: le letture in versi di Paolo Gambi e Cristina Maioli

Il fondatore del movimento letterario Rinascimento Poetico Paolo Gambi e Cristina Maioli, referente del movimento per l'Emilia Romagna, guidano lunedì 28 giugno, alle 18, una lettura di poesie e, per l'occasione, inaugurano la "poesia sul muro" al bagno Bbk di Punta Marina. La serata è aperta a tutti e chi vuole intervenire per condividere le proprie poesie nello "Spazio aperto ai poeti" è pregato (nel rispetto delle disposizioni sanitarie di contenimento dell'emergenza Covid) di confermare la propria partecipazione tramite i canali ufficiali di Rinascimento Poetico (nel gruppo Facebook oppure via mail a rinascimentopoetico@gmail.com)

Paolo Gambi è un autore ravennate di esperienza. Ha pubblicato una trentina di libri, alcuni sono stati tradotti in cinque lingue. La sua ricerca artistica ruota intorno alla parola nel rapporto con la psiche e la tecnologia. Cristina Maioli, alias "versimadiversi" è nata e cresciuta in Romagna a pochi chilometri dal mare. Ha condotto studi umanistici, poi il grande amore per gli animali l'ha portata a seguire una strada diversa ma piena di passione. Solo da qualche anno ha iniziato a scrivere, riprendendo quelle che erano le sue inclinazioni giovanili.