Riolo Terme, camminata della solidarietà sulla Vena del Gesso

Sabato 2 settembre si svolgerà la “Camminata della solidarietà sulla Vena del Gesso”, un evento aperto a tutti per raccogliere fondi a favore del Comune di Riolo Terme e dell'associazione Volontari di Protezione civile di Riolo Terme a seguito degli eventi alluvionali di maggio.

I partecipanti potranno iscriversi alle 8:30 presso il parcheggio di Borgo Rivola di sopra. La camminata partirà alle 8:45, per raggiungere la sella di Cà Faggia, monte della Volpe e il magico Borgo dei Crivellari, dove ci si fermerà per una visita e per un pranzo al sacco.

Il rientro verso Borgo Rivola è previsto per le 13:30. Il percorso è di circa 10 chilometri, con 500 metri di dislivello.

Per partecipare è obbligatoria un’attrezzatura adatta, composta da: abbigliamento adeguato alla stagione, scarponcini o scarpe scolpiti (chi non ha le calzature adatte non sarà ammesso alla camminata), almeno un litro d’acqua, merende e il pranzo al sacco. Consigliati i bastoncini da trekking.

A far da guida agli escursionisti sarà Francesco Rivola, guida storico-architettonica e antropologica del parco.

La partecipazione all’evento è a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto al Comune di Riolo Terme e all'Associazione volontari di protezione civile di Riolo Terme.

Prenotazione obbligatoria al numero 3355423339 (possibilmente WhatsApp) o via mail agli indirizzi francesco.rivola@alice.it e trekkingnasturzio@gmail.com.

In base alle condizioni meteo per questioni di sicurezza l'evento potrà essere annullato o subire della variazioni. In caso di maltempo l'evento può essere spostato a domenica 3 settembre.

L’evento è realizzato con il patrocinio dell'Ente di Gestione Parchi e la Biodiversità – Romagna, in collaborazione con il comune di Riolo Terme, il Cai di Lugo, il Cai di Faenza e il Cai di Imola.