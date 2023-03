Al Rione Nero Davide Bandini presenta "L'impresa di Faenza"

Come annunciato qualche settimana fa, il nuovo direttivo del Rione Nero di Faenza punterà molto anche sulla cultura. Per questo sta calendarizzando una serie di eventi e appuntamenti tematici. Il primo di questi si terrà venerdì alle 18 nella sede di via Della Croce, dove all’interno del circolo, l’autore Davide Bandini presenterà il suo libro intitolato "L’impresa di Faenza - La Signoria che fermò Cesare Borgia". Per l’occasione sarà presente l’artista faentino Giuseppe Rava, esperto di storia militare. Autore e commentatore regaleranno quindi un approfondimento sull’illustrazione storica e una piccola anticipazione sulle ultime ricerche di Bandini legate alla famiglia Torelli di Faenza.