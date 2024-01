La presentazione del libro "Notturno libico" inaugura la stagione del Caffè Letterario

Storia, narrativa, attualità, musica, poesia, arte e sport. Sono i temi al centro della stagione invernale del Caffè Letterario di Lugo, che riparte domani, venerdì 12 gennaio, dopo la pausa natalizia. La rassegna è stata illustrata giovedì 11 all'hotel Ala d'Oro di Lugo e prevede 14 incontri, ospitati tra lo stesso albergo e altri siti lughesi come la Biblioteca Trisi, l’Associazione Culturale Entelechia e la sede della Cna. Alla presentazione sono intervenuti i curatori della rassegna Patrizia Randi, Marco Sangiorgi e Claudio Nostri, Nicola d'Ettorre di Cna e l’assessore comunale alla Promozione territoriale Alessandra Fiorini.

Il primo appuntamento della nuova stagione sarà venerdì 12 gennaio, alle 21 nella sala conferenze dell’hotel Ala d’Oro, con lo scrittore e giornalista Raffaele Genah che presenterà il suo romanzo storico “Notturno libico” edito da Solferino. L’incontro a ingresso libero sarà introdotto da Nevio Casadio. Raffaele Genah è nato a Tripoli nel 1954. È stato per diciannove anni vicedirettore del Tg1, poi capo della sede Rai per il Medio Oriente. È stato curatore di "Lezioni di mafia", trasmissione ideata da Giovanni Falcone e Alberto La Volpe. Oggi collabora con Il Messaggero. Ha scritto con Valter Vecellio "Storie di ordinaria ingiustizia".

Gli ospiti che seguiranno sono: Arrigo Sacchi, (19 gennaio), Franco Cardini e Marina Montesano (26 gennaio), Mariapia Veladiano (16 febbraio), Gino Roncaglia (23 febbraio), Luigi Rivola (1 marzo), Stefano Bon (6 marzo), Gigliola Cinquetti (12 marzo), Alessandro Marzo Magno (15 marzo). È prevista una serata conviviale musicale con la voce e la chitarra di Agata Leanza e Alfredo Longo, sabato 24 febbraio. L’evento ospitato dal ristorante Ala d’Oro, in cui si racconterà la guerra e la pace in musica e arte, prende il titolo di “Mettete dei fiori nei vostri cannoni”.

Durante la stagione saranno inoltre inaugurate due mostre nei corridoi dell’hotel. La prima, sabato 20 gennaio, sarà una mostra grafica con annessa presentazione del libro d’artista “Kinderkampf. La battaglia del Bambino” di Walter Reggiani. La seconda è una esposizione pittorica di Piero Dosi, dal titolo “L’insostenibile leggerezza”, che sarà inaugurata sabato 2 marzo alle 18. Sabato 23 marzo alle 20.30, infine, il Caffè Letterario in collaborazione con “Ass. Culturale Entelechia”, propone la maratona letteraria “L’arte di amare” di Publio Ovidio Nasone.

“Con l’inizio del 2024 - hanno dichiarato i curatori - siamo a 19 anni dall’inizio dell’avventura del Caffè Letterario, che ha visto susseguirsi ben 940 incontri. Come tutte le edizioni invernali non è stato semplice allestire il calendario, ma gli ospiti di spessore e di livello nazionale sono parecchi, a partire da domani con Raffaele Genah. I temi che gli autori porteranno a Lugo durante la stagione alle porte sono vari: dalla pace all’intelligenza artificiale, dallo sport alla musica passando per il femminicidio e l’arte”.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, escluse le serate conviviali. Il programma completo è disponibile sul sito https://caffeletterariolugo.blogspot.it.