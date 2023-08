Riparte il Frogstock: 4 serate di musica live con España Circo Este e Rancore

Quattro serate di musica live, buona gastronomia, birra e divertimento arrivano al parco fluviale di Riolo Terme. In una parola: Frogstock. Dal 23 al 26 agosto, con ingresso gratuito, si rinnova la magia in collina grazie al sigillo numero 28 del festival estivo targato Pro Loco e centro giovani Clips Rag & Rock. Una manifestazione, patrocinata anche dalla Regione Emilia-Romagna e dal municipio locale, realizzata in collaborazione con Romagna Concerti e con il supporto della BCC della Romagna Occidentale.

Un appuntamento che ha segnato la storia dell’intrattenimento alle latitudini riolesi fin dal 1994 con l’approdo di autentici mostri sacri della scena internazionale e nazionale della musica. Dai mitici Deep Purple ai Toto, passando per Simple Minds, Jethro Tull, Uriah Heep e i nostri Elisa, Negramaro, Negrita, Piero Pelù, Caparezza e tanti altri. Non meno importanti, per la riuscita della manifestazione, i quasi 300 gruppi musicali non professionisti provenienti da tutta Italia e da alcune regioni francesi e tedesche, con le quali Riolo Terme è gemellata, che negli anni si sono esibiti all'interno della kermesse. Nonostante alcune edizioni con ingresso a pagamento, per far fronte ai cachet degli artisti internazionali, l'obiettivo dell'organizzazione è quello di creare una manifestazione musicale ad ingresso completamente gratuito.

“Una realtà da sempre al nostro fianco e della quale andiamo particolarmente fieri – spiega Lorenzo Santandrea del centro giovani Clips Rag & Rock -. Un supporto che non si limita al solo aspetto economico ma che sfocia in una vera condivisione del percorso promozionale del festival. La BBCRO ha l’innata capacità di comprendere tutte quelle necessità che, di volta in volta, portano al concreto miglioramento del format dell’evento”.

“Questo festival dimostra come la passione e la voglia di fare possano portare alla realizzazione di qualcosa di grande per la comunità. Oltre all'aspetto educativo e formativo, in cui i giovani si impegnano in un lavoro di squadra ottenendo risultati di alto livello, Frogstock ha contribuito in modo significativo, per quasi trent'anni, a creare un'immagine positiva di Riolo Terme e del territorio circostante. Attraverso l'organizzazione di eventi con grandi nomi internazionali, il festival ha attirato migliaia di persone e appassionati, generando un indotto e una consapevolezza sulle potenzialità che il nostro territorio può offrire. Dunque, un impegno meritevole di supporto da parte di una Banca cooperativa con forti radici in questa comunità”, aggiunge Luigi Cimatti, presidente della BCC della Romagna Occidentale.

Il cartellone 2023

Il 23 agosto via libera ai decibel degli M.M.K., Elephants in the Room e, main event, España Circo Este. “After show” al Joker Bar, dove cocktail e musica sono all’ordine del giorno, con Dj Artù. Il giorno dopo spazio ai Beart seguiti dai Flat Bit e dai Bnkr44 con "lil.zuttt" a chiudere in nottata la movida. Il 25 si parte con i Goodbye Neverland, poi riflettori puntati sui Sunset Radio e La Sad. Gran finale il 26 agosto: apertura affidata ai Winter Geckows e 18K poi l’atteso concerto del rapper Rancore.