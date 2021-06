Riparte "Judo al Parco": sport e socializzazione tornano protagonisti nelle aree verdi

Torna il progetto ludico - sportivo Judo al Parco, giunto alla sua IV edizione, pronto a ripartire giovedì 10 giugno dal parco Fagiolo di via Cavina a Ravenna. Con l'ormai consolidato progetto il Kaishi Judo Romagna con sede operativa a Ravenna vuole promuovere il judo come disciplina aperta a tutti.

I corsi di avviamento allo sport del Kjr sono corsi "inclusivi", dove bambini con bisogni educativi speciali e non si cimentano sul tatami nella pratica di questa disciplina riconosciuta dalla moderna pedagogia come uno strumento educativo estremamente prezioso per l'educazione psicofisica del bambino. Il tappeto di Judo al Parco si sposterà, durante il mese di giugno e luglio, come una palestra a cielo aperto dal parco Fagiolo, ai Giardini pubblici, al parco Carlo Urbani e al giardino Mani Fiorite di via Eraclea.

Ogni evento sarà accompagnato dalle merende offerte a tutti i partecipanti. L'evento è gratuito e lo staff del Kaishi Judo Romagna sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questa disciplina.

