Ripartono le attività nella Salina Camillone: dalle visite guidate alla produzione del sale

Dopo l'alluvione ripartono le attività nella Salina Camillone, insieme alle iniziative del Museo del Sale di Cervia. Nello scenario vivace della mostra di pittura di Piero Bartoni, giovedì 13 luglio alle 21.00 in alcune aree del Museo del sale esperti naturalisti della Cooperativa Atlantide illustreranno diversi aspetti dell’oasi ambientale delle saline ponendo l’accento su aspetti naturalistici, biodiversità e su come la produzione del sale possa influire sulla vita di flora e fauna. Verranno mostrate alcune piante peculiari delle saline e verranno offerte informazioni sulle loro caratteristiche sia dal punto di vista della botanica sia dal punto di vista organolettico. Si passeranno in rassegna diverse specie di avifauna con specifiche sulle loro caratteristiche: come riconoscerle, le uova, l’alimentazione ecc. L'iniziativa è gratuita inclusa nel biglietto d'ingresso al museo (€2). La Personale di Piero Bartolini resterà visitabile fino al 31 luglio compreso

Visite guidate alla salina Camillone ogni giovedì e domenica pomeriggio

Domenica 16 luglio alle ore 17.00 tornano le visite guidate alla Salina Camillone in compagnia dei salinari. La Salina Camillone, sezione all'aperto di MUSA museo del sale è l'ultimo degli antichi fondi saliferi esistenti fino alla trasformazione del 1959, e l'unico in cui la produzione del sale viene ancora con l'antico metodo artigianale della raccolta multipla. Dopo un periodo di svuotamento dei bacini e pulizia del fondi la salina riprende la normale attività produttiva e di visita. Storia del fondo, tipo di lavorazione e i ”segreti” della produzione verranno svelati dai salinari durante le visite. Appuntamento al parcheggio del Centro Visite Saline in via Bova 61 alle 16.30. Un salinaro accompagnerà i presenti alla Salina Camillone. Costo della visita 2 euro.