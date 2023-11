Ripartono gli spettacoli in dialetto al Rasi: si inizia nel segno dei fratelli Parmiani

La Capit ripropone, per la 42esima volta, la rassegna "Ritroviamoci al Rasi" dedicata al teatro amatoriale, in particolare a quello dialettale. Si tratta di un appuntamento atteso dal pubblico affezionato e legato alla valorizzazione delle tradizioni più autentiche nella nostra terra. Oltre alle rappresentazioni in vernacolo, il calendario comprende anche tre spettacoli in lingua che porteranno in scena testi classici oltre al consueto appuntamento “La Rumagna int’e tu’ cor”.

Il programma

Questo il programma dei tredici appuntamenti, che si svolgeranno la domenica pomeriggio, tranne lo spettacolo della Società Canterini Romagnoli, che avrà luogo martedì 26 dicembre a partire dalle ore 15,30, sempre presso il Teatro Rasi - Via di Roma, 39.

Domenica 19 novembre, il Gruppo teatrale la Compagine di Lugo presenta Parole e note….nella lingua del cuore, Antologia di spettacoli di Gianni e Paolo Parmiani

Pianoforte e arrangiamenti: Alessandro Guidi. Violino: Nicoletta Bassetti.

Domenica 26 novembre, la Cumpagnì dla Zercia di Forlì presenta Ridar da murì, una commedia in tre atti di Paolo Maltoni, regia di Giorgio Barlotti.

Domenica 10 dicembre, la Compagnia Piccolo Teatro della città di Ravenna presenta E cungres, una commedia in tre atti di Gica, regia di Mauro Casadio.

Domenica 17 dicembre, la Compagnia teatrale Luigi Rasi di Ravenna presenta Il gatto in tasca, una commedia in tre atti di Georges Feydeau, regia di Alessandra Casanova.

Martedì 26 dicembre, la Società Canterini Romagnoli di Ravenna presenta La Rumagna int’e tu’ cor , quarantesettesima edizione, dirige il M° Matteo Unich, ingresso ad offerta libera.

Domenica 14 gennaio, la Compagnia Amici del Teatro di Cassanigo (RA) presenta Al campân ad don Camèl, una commedia in tre atti di Nevio Spadoni e Werther Marescotti, regia di Alfonso Nadiani.

Domenica 21 gennaio, la Compagnia Cvi de Funtanò di Faenza presenta Masétt un e’ ancora mõrt, una commedia in due atti di Angelo Gallegati, regia di Angelo Gallegati.

Domenica 28 gennaio, la Compagnia teatrale il Passaggio di Ravenna presenta Il malato immaginario, una commedia in due atti di Molière, regia di Fausto Pollio.

Domenica 11 febbraio, la Cumpagnì dla Parochia di Carpena (FC) presenta Do… Ov.. , una commedia in tre atti di Romano Comandini, regia svolta dagli attori.

Domenica 18 febbraio, la Compagnia T.P.R. doppio gioco di Faenza presenta Dai dè gas, una commedia in tre atti di A.Pitteri e A. Angelucci, regia di Roberto Montalbini.

Domenica 25 febbraio, la Compagnia Cvì de Magazen di Sant’Antonio (RA) presenta E’ Cmanda la Franza!!!, una commedia in tre atti di Alfredo Pitteri, regia di Lidia Liverani.

Domenica 3 marzo, il Gruppo teatrale San Severo di Ponte Nuovo presenta E’… Carburênt, una commedia in tre atti di Romano Comandini, regia di Giuliana Camorani.

Domenica 24 marzo, il Laboratorio Italiano del P.T.R. di Ravenna presenta L’impresario delle Smirne, una commedia in tre atti di Carlo Goldoni, regia di Alessandro Braga.

Costo per singolo biglietto: intero 10 euro; ridotto 8 euro; soci Capit 7 euro.