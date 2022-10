Ripartono le visite guidate per scoprire i tesori della Pinacoteca faentina

Il Comune di Faenza promuove per il mese di ottobre un calendario di visite guidate alla rinnovata Pinacoteca Comunale. Le visite sono a prenotazione obbligatoria con ritrovo all’orario indicato in via Santa Maria dell’Angelo 9. Gli appuntamenti: domenica 9 ottobre ore 16.00; sabato 15 ottobre ore 17.00; domenica 23 ottobre ore 16.00; sabato 29 ottobre ore 16.00 con lo speciale “Storie da brivido in Pinacoteca”, visita e laboratorio rivolti ai bambini; domenica 30 ottobre ore 16.00. Prenotazione obbligatoria e informazioni in Pinacoteca al numero 334 706 9391 - infopinacoteca@romagnafaentina.it

Prezzi: visita guidata 3 euro a persona; visita e laboratorio didattico 5 euro a bambino. Ingresso alla Pinacoteca 4 euro, ingresso ridotto 3 euro (residenti nel Comune di Faenza) ingresso gratuito (minori di 14 anni, persone con disabilità ed un loro accompagnatore).