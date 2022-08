Riprendono al Parco Teodorico gli incontri con “Judo al Parco"

Giovedì 1° settembre, riprenderanno al Parco Teodorico gli incontri con “Judo al Parco”. Dopo la pausa estiva lo staff del Kaishi Judo Romagna ed i suoi giovani atleti avranno il piacere di incontrare nuovamente, nei parchi cittadini, i numerosi bambini e ragazzi che durante i mesi di giugno e luglio si sono avvicinati a questa disciplina. Il progetto patrocinato anche dal Comune di Ravenna, rappresenta un’occasione per poter conoscere le peculiarità di questa disciplina che è stata definita da CIO ed UNESCO come uno degli sport più completi e miglior formazione per ragazzi dai 4 ai 21 anni, consentendo uno sviluppo psico-fisico volto a favorire lo sviluppo dell’autostima, la capacità di autocontrollo e non da ultimo l’apprendimento dell’arte della difesa personale. La partecipazione sarà libera e gratuita per tutti coloro che desidereranno cimentarsi sul tatami. Questo primo giovedì di settembre sarà un’ occasione speciale in quanto salirà sul tappeto di “Judo al Parco” la campionessa Anaysi Hernandez con al suo attivo numerose partecipazioni ai Campionati Panamericani e Mondiali di Judo, ben due partecipazioni ai Giochi Olimpici di Atene (2004) e Pechino (2008) con una meritatissima medaglia d’argento, la campionessa originaria di Cuba entrata a far parte dello staff tecnico del Kaishi Judo Romagna collaborerà con il Maestro Maurizio Velastri alla formazione degli atleti. Nel corso degli appuntamenti del 1° settembre al Parco Teodorico e dell’ 8 settembre al Parco Fagiolo verranno consegnati i diplomi di partecipazione all’edizione 2022 di “Judo al Parco”. Per informazioni: 3451215375.