Riscrivere la storia: si racconta la seconda guerra mondiale con Maria Federica Baroncini e Gene Gnocchi

Martedì 5 aprile, alle 18, per la rassegna Riscrivere la Storia alla Biblioteca Oriani di Ravenna si parlerà della seconda guerra mondiale raccontata da Maria Federica Baroncini, autrice di “Sale di pietra” (Pendragon), un romanzo in cui si raccontano i bombardamenti su Faenza e la fuga dei cittadini nelle campagne ravennati per nascondersi dagli orrori del conflitto. Alla serata sarà presente anche l’attore Gene Gnocchi con un suo speciale contributo. Con loro dialogheranno lo storico, e direttore della biblioteca Oriani, Alessandro Luparini e lo scrittore Matteo Cavezzali.

Una giovane donna, Mafalda, la guerra, i bombardamenti sulla sua città, Faenza. La fuga in campagna. Poi, quando ormai la speranza di essere finalmente al sicuro diventa realtà, la beffa: inatteso e brutale, arriva lo sfollamento "al contrario" e il ritorno in città. La durezza della vita nel rifugio, l'esasperazione di un conflitto che sembra non finire mai, la solitudine. Infine, sognata e tanto attesa, la rinascita. Che per Mafalda prende, imprevedibilmente, la forma di un nuovo lavoro: quello di dama di compagnia. Non di un'anziana signora, ma di una sua coetanea; una figura dapprima insondabile e muta, distaccata e lontana che, invece, si farà portatrice di una vera e propria svolta. Sullo sfondo di un luogo straordinario, Palazzo Milzetti, con i suoi ori, il suo giardino e le sale affrescate. Dove, alla fine, tutto accadrà.