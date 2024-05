Partite a squadre e tornei: a Faenza sbarca il Risiko più grande d'Italia

Sabato 11 maggio, dalle 13 alle 19, allo Shopping Center La Filanda di Faenza una giornata dedicata ai giochi, per i più grandi e i più piccoli, in occasione della seconda edizione del "Risiko! and Games". Il Centro ospita il Risiko Gigante per giocare a squadre, insieme agli amici, a uno dei giochi da tavolo più famosi del mondo.

Alle 13 in programma una partita a squadre. Per partecipare è necessario iscriversi contattando il numero 349.3441810 (Edoardo). Alle 15 parte il Torneo di Risiko con la possibilità di giocare sul tabellone gigante, che vede due partite: la prima alle 15.30 (con iscrizioni in loco alle 15.00); la seconda alle ore 17.20 (con iscrizioni in loco alle 17.00). Al termine, premi per tutti i partecipanti.

Dalle 15 alle 19 giochi per i più piccoli con il Circolo Scacchi Faenza. E ancora, truccabimbi, zucchero filato e musica dal vivo, per un pomeriggio di divertimento e felicità. Tutti gli eventi sono gratuiti.