"Risottiamole", un nuovo laboratorio di cucina con lo chef Federico Scudellari

Lo chef Federico Scudellari sarà di nuovo protagonista di un laboratorio pratico di cucina informale presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo. L’appuntamento, dal titolo Risottiamole, è in programma mercoledì 10 novembre dalle 18 alle 21. L’iniziativa è a cura della condotta Slow Food Godo e Bassa Romagna. L’iscrizione è obbligatoria.

Il laboratorio insegnerà a utilizzare le verdure autunnali e abbinarle in modo originale, senza dimenticare l’arte del recupero e la riduzione dello spreco. Partendo da prodotti provenienti dalle aziende agricole del territorio, si riscopriranno le varietà di riso meno diffuse, scegliendo la qualità più adatta in funzione degli ortaggi abbinati e preparando insieme una trilogia di coloratissimi risotti, che ogni partecipante porterà a casa per cena con il proprio contenitore da asporto.

Questi gli ingredienti protagonisti della serata: puntarelle, zucca, sedano rapa, cardoncelli, rapa rossa. E queste le ricette proposte: Risotto di puntarelle e polvere d’acciughe, Risotto zucca e sedano rapa con chips di cardoncello, Riso al salto con rapa rossa, caprino e nocciole.

Il numero massimo di partecipanti è nove, il costo 30 euro. Materiali da portare: quaderno per appunti, grembiule e contenitori da asporto. Per partecipare è necessario il Green pass. Informazioni e iscrizioni: slowfoodbassaromagna@gmail.com