Rita Pavone festeggia i 60 anni di carriera: dialogo tra la cantante e Giampiero Mughini a Cervia

La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva domani, giovedì 6 luglio, in Piazza Garibaldi a Cervia per una serata che celebra i 60 anni di carriera di Rita Pavone. L’appuntamento inizia alle ore 21.00 con il dialogo tra Rita Pavone, una delle cantanti più stimate in Italia e all’estero, che ha fatto la storia del panorama musicale e televisivo, e Giampiero Mughini, giornalista e scrittore.

Segue il concerto di Rita Pavone, che dopo una lunga assenza “live” torna sul palco. Durante lo spettacolo, l’artista ripercorrerà in musica le tappe fondamentali del suo percorso artistico. Rita ha sempre anticipato le mode, delineandosi nel tempo come artista di culto, con la sua naturale tendenza a mettersi in gioco di continuo, anticipando i tempi e superando propri limiti. Per questo motivo, ai brani cult del proprio repertorio, si affiancheranno delle sorprese, uno sguardo al futuro.

Saluti Istituzionali Massimo Medri (Sindaco di Cervia). Introduce Elisabetta Sgarbi.