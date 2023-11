Ritorna “Castiglione cinema” con le proiezioni pomeridiane rivolte a bambini, ragazzi e alle loro famiglie

Riprende “Castiglione Cinema” le proiezioni di film presso la Sala Tamerice, via Vittorio Veneto 21, a Castiglione di Ravenna rivolte a bambini, ragazzi e alle loro famiglie organizzato dall’assessorato al Decentramento in collaborazione con il Consiglio territoriale e l’associazione culturale Solaris.

Sabato 4 novembre alle 16,30 si inizia con “Coco”, un film di animazione del 2017, che narra la vicenda di un ragazzino messicano di nome Miguel, accidentalmente trasportato nel mondo dei defunti, dove cerca l'aiuto del suo trisavolo musicista per ritornare nella terra dei vivi e per riuscire a convincere la sua famiglia ad accettare la sua passione per la musica.

Si prosegue sabato 18 novembre, alle 16.30, con “Vita di Pi”, tratto dall'omonimo romanzo di Yann Martel. Il film, pluripremiato, del regista Ang Lee, narra del giovane Pi Patel cresciuto con la famiglia a contatto con lo zoo paterno, mescolando fin dall'infanzia sogno e realtà. All’età di 16, per esigenze del padre, intraprende un viaggio per trasferirsi in Canada, ma di fronte a una tempesta terrificante, la nave affonda, lasciando Pi con un'unica compagna di viaggio, la tigre Richard Parker, con la quale cercherà di tornare a casa.

La rassegna termina sabato 2 dicembre, sempre alle 16.30, con “Antropocene – l’epoca umana”. Anthropocene è il completamento di una trilogia di documentari sull'impatto delle attività umane sul nostro pianeta. Un viaggio in sei continenti, narrato dalla voce di Alicia Vikander, e con immagini spettacolari, aeree e subacquee, dal forte impatto visivo, per accostare i diversi modi nei quali l'uomo sta sfruttando le risorse terrestri e modificando la Terra.

Ingresso ad offerta libera per tutte e tre le giornate. Per informazioni: cfabbri@comune.ra.it, 0544/ 485736 (martedì e mercoledì).