Due nuovi appuntamenti con le “Passeggiate con gusto”

Il programma dell’iniziativa “Passeggiate con Gusto – Visite insolite alla scoperta di Ravenna” si arricchisce anche quest’anno di due nuovi appuntamenti speciali dedicati all’antico Borgo San Biagio di Ravenna organizzati dal Circolo Aurora in collaborazione con Cristiana Zama, guida turistica abilitata.

Due serate dedicate ai soci del circolo e di Slow Food, ma aperte anche ai non soci, con due itinerari diversi di un’ora e mezza, con partenza alle ore 19:00, che si snodano per le vie di Ravenna, arrivando fino al Borgo San Biagio alla scoperta di particolari nascosti, dettagli inusuali e storie insolite, e che si concludono alle 20.30 con un aperitivo rinforzato.

Il nostro territorio è fatto di borghi e quartieri e il Circolo Aurora con questa ulteriore iniziativa intende fare scoprire, sostenere e dare valore morale ed economico a queste realtà perché se si perdono i centri storici, non restano che enormi sobborghi residenziali, se si perdono le relazioni di vicinato, si rimane solo individui consumatori.



Mercoledì 13 settembre ore 19:00

Itinerario Regio Herculana

Ritrovo in piazza Duomo, passeggiata lungo il decumano dell’oppidum romano, visita alla Chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo, aperta per l’occasione, e qualche via del borgo per raggiungere il circolo.



Ore 20:30 si conclude con un aperitivo rinforzato

Menù: Bruschetta con Dadolata di Pomodoro Aglio e Origano Fresco dell’Orto, Pennette con Sugo alla Boscaiola, Frittata di Zucchine.



Giovedì 28 settembre ore 19:00

Itinerario Domus Augusta

Ritrovo davanti alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, visita alla chiesa, passeggiata nelle vie della Domus Augusta passando lungo il monastero di San Vitale per raggiungere le mura e il torrione della Polveriera, attraversare l’antico alveo del fiume Montone e qualche via del borgo per raggiungere il circolo.



Ore 20:30 si conclude con un aperitivo rinforzato

Menù: Crostino con Carpaccio di Cefalo, Pasta con Spada e Melanzane, Involtini di Melanzana con Sarde e Caciocavallo Ragusano DOP



Costo: €. 22,00 per i soci Circolo Aurora e Slow Food, €. 25,00 per i non soci.

Possibile associarsi in loco ad un costo di favore di €. 5,00

Include la visita, il noleggio delle radioguide e l’aperitivo rinforzato escluso le bevande.



Posti limitati. È richiesta la prenotazione e va effettuata anticipatamente su visitravenna.it, tramite la piattaforma eventbrite.it, dove è possibile trovare la scheda di ogni appuntamento effettuando la ricerca geolocalizzata per Ravenna, oppure contattando direttamente la guida.



Per informazioni contattare Cristiana Zama – cell. 338.8246038 – email: czama@libero.it