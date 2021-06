La Riviera romagnola in ballo: visite guidate in danza, Kledi e l'omaggio a Carla Fracci

Un’estate 2021 tutta da ballare sulla Riviera romagnola con "RivieraDanza", il cartellone di spettacoli e appuntamenti che dal 1° luglio al 12 settembre uniranno la costa della Romagna da Comacchio a Cattolica nel segno della danza. Riviera Danza è dedicata a ogni tipo di ballo, dal classico alla Street e agli appassionati di ogni età, con l’obiettivo di promuovere la vacanza sportiva e il divertimento sano.

Per quanto riguarda la nostra Provincia: a Ravenna sono in programma delle visite guidate in Danza con spettacolo sotto le stelle. Nell’anno che celebra il 700° anniversario dantesco e i 100 anni della nascita di Astor Piazzolla, dal 5 luglio al 30 agosto le visite serali di Ravenna Bella di Sera si arricchiscono con le Visite guidate In Danza. Si tratta di una serie di tour guidati speciali che si concludono con uno spettacolo nei giardini del Palazzo della Provincia e di Palazzo Rasponi dalle Teste.

A Cervia, invece, ci saranno esibizioni di ballo nelle piazze e nelle strade di tutta la città. “Danza per la citta” è l’appuntamento pop a Cervia del 30 luglio. Piazze, strade e angoli della città saranno invasi da musica e ed esibizioni di ballo dal liscio al tango, dalla pizzica all'hip hop e lindy hop. Il 23 agosto arriva Did Summer Edition 2021 Mima, quattro giornate di stage ai Magazzini del Sale con i maestri Alessandra Celentano, Kledi Kadiu, Simone Nolasco, Marcello Sacchetti. Il 26 agosto c’è la serata tributo “Carla Fracci Mon Amour” con i più famosi ballerini della scena del balletto.