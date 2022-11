“Road to Christmas Soul”: in centro 4 aperitivi con concerto dal sapore natalizio

Il Mercato Coperto di Ravenna, all’interno del calendario musicale natalizio di Christmas Soul, ospita “Road to Christmas Soul”, una serie di concerti e aperitivi come tappe di avvicinamento verso le festività natalizie, sotto la direzione artistica di Spiagge Soul. Un calendario all’insegna della più calda musica soul, la sonorità che caratterizzerà gli eventi di Ravenna. Quattro i concerti programmati sulla Terrazza del Mercato, dalle 18,30, con il coinvolgimento di alcune delle band più applaudite di Spiagge Soul.

Si comincia giovedì 1 dicembre con i Baobab, ovvero Bruno “Vinsanto” Orioli, Francesco “King Frisko” Plazzi e Marco “Benny” Pretolani. Ecco come si presentano: “Tre uomini in barca senza una meta precisa, ruotano ostinatamente il timone in direzione di Bourbon Street ma, ammaliati dalle sirene, vengono scagliati su isole sconosciute del Mar dei Caraibi. E’ questo il sound del trio che ha scelto il baobab come simbolo: l’albero dai mille semi. Lunedì 5 dicembre ecco Ariane Salimata Diakite & King Frisko. Ariane ha un curriculum di primo piano avendo già all’attivo due tournée internazionali con Laura Pausini e dall’aprile di quest’anno, corista di Irama per il tour che si concluderà nel 2023. Sarà accomapgnata da King Frisko e la sua chitarra, per un repertorio che vedrà brani soul, funky, jazz.

Lunedì 12 dicembre salgono in terrazza G & The Doctor, vale a dire Gloria Turrini (voce & batteria) e Mecco Guidi al pianoforte. Gloria e Mecco sono ormai nomi consolidati e stimati tra i professionisti della scena musicale italiana che, contro ogni tendenza, partendo dalle radici del Blues lasciano contaminare il proprio percorso con altre sonorità, talvolta anche più moderne, di matrice black tra jazz di inizio secolo, gospel, soul e funk degli anni ’60 e ’70. Si chiude lunedì 19 con Deliver Daniel, ovvero Eloisa Atti & Paul Venturi. Una collaborazione tra due illustri personaggi della scena jazz e bues. Eloisa Atti: voce, ukulele, concertina, cajon; Paul Venturi: voce, chitarra.