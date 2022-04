Roberta Bonetti svela la collaborazione transdisciplinare tra antropologia e design in ambito educativo

Giovedì 21 aprile alle ore 18, l'ISIA di Faenza organizza la conferenza Collaborazione transdisciplinare tra antropologia e design in ambito educativo con Roberta Bonetti. Introduce e modera Ivan Severi, antropologo e docente di ISIA Faenza.



Attraverso un caso di ricerca-applicata svolta con circa 350 studenti dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, saranno illustrati i temi dell’etnografia della scuola, dell’approccio interdisciplinare all’educazione alla complessità e allo sviluppo delle competenze individuali e trasversali. Si offriranno, inoltre, strumenti teorici e metodologici per affrontare le questioni della diversità e dei processi interculturali, così centrali nella scuola di oggi in particolare per la promozione della cittadinanza attiva. L’esperienza racconta come, attraverso strumenti quali l’antropologia applicata, il co-design, il design fiction e le tecnologie digitali, i giovani partecipanti alla ricerca abbiano potuto considerare in modo nuovo e trasformativo il problema pressante e ubiquo delle discriminazioni multiple e del bullismo, e comprendere i processi relazionali, affettivi e socioculturali che li sottendono.



Roberta Bonetti insegna Antropologia applicata, Antropologia del patrimonio e Antropologia dell’educazione all’Università di Bologna. Nell’ambito dell’Antropologia del design è da anni impegnata come docente e collabora con enti pubblici e privati alla progettazione di prodotti e processi. È stata vice-presidente della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) ed è responsabile scientifica dell’Associazione Mani Altri Sguardi per la diffusione dell’antropologia nei contesti educativi. Sui temi dell’educazione e dell’apprendimento ha pubblicato La trappola della normalità (2014), Apprendimento a Km zero (2018), Etnografie in bottiglia. Apprendere per relazioni nei contesti educativi (2019) e diversi articoli in riviste scientifiche nazionali e internazionali. Ingresso libero fino a esaurimento posti con Green Pass base e mascherina.