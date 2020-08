Roberto Mercadini raccont la storia della “Bomba atomica”

ScrittuRa festival il 26 agosto sbarca a Fusignano con Roberto Mercadini al Parco Piancastelli alle 21 con “Bomba atomica”.

Il narratore di storie più amato del web racconta questa volta la storia della “Bomba atomica” (Rizzoli). Con oltre 150 date all’anno, Mercadini porta in giro per l’Italia i suoi spettacoli di narrazione e i suoi monologhi poetici. Mercadini, in dialogo con Matteo Cavezzali, parlerà della Bomba atomica.

Che senso ha raccontare la storia della bomba atomica? Nessuno, in apparenza. Perché tutti sappiamo già come va a finire. Il mattino del 6 agosto 1945, la bomba viene sganciata sulla città di Hiroshima. E fa circa centosessantaseimila vittime. Eppure, c’è un eppure. Perché questa è una storia diversa da tutte le altre. La sorpresa non sta nel finale, ma nei singoli passaggi. Un presidente che sale al potere nel momento sbagliato. Una rete di falsi sospetti e informazioni top secret. Un gruppo di eccentrici fisici convinti che i marziani siano qui tra noi, e che in nome della scienza non ci siano limiti che non si possano superare. E ancora: Nobel consegnati per errore, città create dal nulla, improvvise sostituzioni e rovesciamenti di sorte. Se dietro ogni grande disastro si nasconde una serie di casualità e di errori – più o meno piccoli, più o meno umani –, allora l’esplosione di Fat Man e Little Boy è senza dubbio la più grande catastrofe della Storia, “una catena di fatti eccezionali, imprevedibili e paradossali inanellati in modo impeccabile”.