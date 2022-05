Rock e divertimento sul palco del Frogstock con i Nanowar of Steel

Il 27esimo Frogstock Festival torna dal 24 agosto al 27 agosto presso il Parco fluviale di Riolo Terme, una location immersa nel verde pronta ad accogliere gratuitamente tutti gli amanti della buona musica. Per la serata di giovedì 25 agosto saranno protagonisti sul palco principale di Frogstock i Nanowar of Steel.

La band si è formata nel 2003 a Roma e con i i suoi primi album autoprodotti “Other Bands Play, Nanowar Gay!” e “Into Gay PrideRide” si farà conoscere in tutto l’underground europeo con decine di show e questo le permetterà di partecipare anche a festival come il Metal Dayz di Pratteln in Svizzera e l’HellFest di Clisson in Francia. La viralità verrà raggiunta però solamente nel 2012 con l’uscita di “Giorgio Mastrota, The Keeper of Inox Steel” diventando anche uno dei gruppi di punta della scena rock comica nazionale. A questo seguono ulteriori uscite discografiche (“A Knight At The Opera” nel 2014 e “Tourmentone Vol. I EP” nel 2016) alternate a tour nazionali ed europei.

Nel novembre 2018 arriva il terzo full length ufficiale, “Stairway to Valhalla”, prodotto da Alessandro Del Vecchio, e nell’estate del 2019 esce il loro video di maggior successo, “Norwegian Reggaeton”, che raggiunge I due milioni di views nelle prime due settimane dall’uscita e gli frutta un contratto discografico con l’austriaca Napalm Records, l’etichetta di Alestorm, Hammerfall e Powerwolf, tra gli altri. A dicembre 2019 esce il loro secondo singolo di maggior successo, in termini di visualizzazioni, “Valhalleluja” seguito nel 2020 da una ristampa di “Stairway to Valhalla” e nel 2021 da “Italian Folk Metal”, il loro quarto album ufficiale. Nel corso della loro carriera, i Nanowar hanno poi collaborato con nomi come Gloryhammer, Steel Panther, Gli Atroci, Giorgio Mastrota, Fleshgod Apocalypse, Gigatron e tanti altri artisti di spicco della scena nazionale ed internazionale.