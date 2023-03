Rojbin Berîtan e Chiara Cruciati presentano il libro "La montagna sola"

Indirizzo non disponibile

La sezione Anpi “Resistenza e LIbertà” di Ravenna organizza, sabato 25 marzo ore 17.15, nella Sala Spadolini della Biblioteca Oriani, in via Corrado Ricci 26, con la presenza delle autrici Rojbîn Berîtan e Chiara Cruciati, la presentazione del libro "La montagna sola: gli Ezidi e l’autonomia democratica di ?engal". Gli Ezidi o Yazidi, sono un popolo di cui si è sempre saputo pochissimo, sono diventati noti a livello internazionale dopo il massacro subito dall’Isis nell’agosto del 2014 cui seguì il rapimento di migliaia delle loro donne, che poi furono vendute come schiave. Questo libro ricostruisce la storia millenaria, la cultura e la religione di questo popolo, ne riporta la voce diretta raccolta dalle autrici nei loro viaggi a ?engal. Dalla resistenza contro l’Isis, alla liberazione di ?engal, alla nascita dell’esperienza di autogoverno ispirata al confederalismo democratico del Rojava.