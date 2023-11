Le opere di tanti artisti in mostra con "La Romagna del 1900"

Sarà inaugurata venerdì 1 e visitabile fino al 31 dicembre la mostra "La Romagna del 1900" presso la Galleria degli Artisti, in via Ravegnana 227. La mostra è curata dall'associazione "Galleria degli Artisti ". La Romagna del 1900 rivivrà grazie alle opere di alcuni dei suoi esponenti pittorici più importanti: Maceo Casadei, Alberto Sughi. Gaetano Giangrandi, Francesco Verlicchi, Giulio Ruffini, Archildo Babini, Renzo Bandoli, Ermes Bajoni, Nildo Breviglieri, Aldino Salbaroli, Renzo Morandi . La mostra alla Galleria degli Artisti è legata alla tradizione di una regione che da sempre ha offerto spunti artistici all'Italia. Una particolare attenzione è regalata alla storia dei dipinti esposti, i quali raccontano lo sviluppo culturale di una regione da sempre in continuo divenire. L'obiettivo non è solo quello di analizzare la storia recente dell'arte romagnola e il suo forte pathos, ma di cogliere le diverse sfumature di linguaggio che si sono andate a creare tra gli artisti nel corso del XX secolo. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.