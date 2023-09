Le opere dei migliori modellisti d’Italia in mostra al "Romagna Model Contest"

Sabato 16 e domenica 17 settembre si terrà il primo Romagna Model Contest, mostra concorso di modellismo statico organizzata dal GMR – Gruppo Modellisti Ravenna. Il Contest si terrà presso l’Hotel Mattei. L’ingresso per i visitatori è libero, e si potranno ammirare le opere dei migliori modellisti d’Italia. I lavori esposti coprono tutte le categorie del modellismo: militare, civile, aeronautico, navale, fantasy e una grande varietà di figurini. Sarà offerto ai visitatori uno sguardo su un hobby forse non molto conosciuto, ma di grande interesse e soddisfazione: abilità manuale, creatività e ricerca storica sono gli ingredienti necessari per realizzare opere spettacolari. Durante la mostra saranno presenti i soci del GMR, che saranno lieti di illustrare i modelli e di rispondere alle domande del pubblico. Il Gruppo Modellisti Ravenna è una compagine piccola ma agguerrita. E’ presente ai più importanti concorsi in campo nazionale dove riceve lusinghieri riconoscimenti, e da quest’anno ha alzato ulteriormente il tiro, organizzando in prima persona questo evento che è una novità assoluta per Ravenna e per la Romagna. Tra le attività del Gruppo sono da ricordare i corsi di modellismo per ragazzi che si tengono settimanalmente presso il Dopolavoro Portuale in Via Antico Squero.

