"Romance del diablo": l'omaggio a Piazzolla di Marco Albonetti

La neonata partnership musicale tra LaCorelli e l’OFI – Orchestra Filarmonica Italiana prosegue in questa nuova Stagione musicale con una serie di importanti scambi artistici, collaborazioni e ospitate nei rispettivi ambiti territoriali. Ora tocca all'Orchestra Filarmonica Italiana incontrare il pubblico romagnolo nello storico Teatro Comunale "A. Masini" di Faenza.

Il concerto, "Romance del diablo", in programma venerdì 4 novembre alle ore 21 presso la Galleria dei Cento Pacifici nel ridotto del Teatro, avrà per protagonista lo straordinario Marco Albonetti al sax, impegnato insieme all'OFI in un appassionante omaggio ad Astor Piazzolla, di cui appena un anno fa ricorreva il centenario della nascita. In programma alcune delle pagine più emblematiche del compositore argentino, capace di vertici espressivi che Albonetti riesce a restituire in tutta la loro pienezza, complice l'amore che da sempre lo lega a Piazzolla e a quelle contaminazioni di tango, jazz e klezmer che, dice il musicista, è come se gli fossero sempre appartenute. Una vita passata tra un percorso musicale classico e la lunga ricerca sul Nuevo Tango, quella di Albonetti, che a Buenos Aires ha potuto "respirare la stessa aria dei porteños", studiare le partiture originali di Piazzolla e incontrare i suoi familiari e più stretti collaboratori.

Biglietteria: intero 10 €; ridotto 5 €; biglietto gratuito disabili e under-6.