Ron Gallo e Chickpee portano in spiaggia il live acustico "Farewell to Italy Show"

Ron Gallo e Chickpee tornano sotto la tettoia dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna dopo il festival Beaches Brew per uno show acustico inedito. Un concerto per salutare l'Italia prima del ritorno negli Stati Uniti. Per la prima volta insieme, da soli, sul palco. Appuntamento sabato 21 agosto alle 21.30. Gli accessi all'evento saranno garantiti fino a esaurimento dei posti a sedere. Chi prenota al ristorante, potrà riservare anche il suo posto in platea.

"Sono stati due anni folli e difficili – dicono Ron Gallo e Chiara Danzieri, in arte Chickpee –. Quest'estate ha visto i nostri primi tentativi di ritornare alla vita in un modo nuovo. Tornare a casa in Italia tutta l'estate dopo essere stati bloccati in casa in America per un anno e mezzo è stato il modo migliore per farlo. Quindi, prima di tornare nel caos e fare un tour negli Stati Uniti per tutto l'autunno, questa notte sarà un ultimo respiro profondo collettivo, la calma prima della tempesta, una celebrazione e un addio alla prima estate in Italia con nuove versioni delle canzoni ri-arrangiate per solo chitarra e violoncello".