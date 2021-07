Roncalceci, l'iniziativa: letture per bambini e bambine

L’assessorato al Decentramento organizza, in collaborazione con l’Associazione culturale “La Ramona”, alcune letture per bambini e bambine dai 2 agli 8 anni a cura delle volontarie del progetto juke box. L’incontro si terrà giovedì 29 luglio alle 16,30 nell’area verde don Triossi a Roncalceci. Tutti i bambini e le bambine sono invitati a partecipare. Se possibile, portare una coperta o un cuscino per sedersi comodamente a terra. È preferibile l’iscrizione al numero 0544485714 oppure via mail a cfabbri@comune.ra.it. Sono garantite le misure di sicurezza anti Covid.