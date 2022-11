"Rossini Open" si coclude con le note della pianista Costanza Principe

Si conclude mercoledì 30 novembre 2022 alle 20.30 al Teatro Rossini di Lugo il festival “Rossini Open 2022”, con un concerto sinfonico della Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Roberto Perata che vede la partecipazione della talentuosa pianista milanese Costanza Principe: programma classico al quadrato con la Sinfonia del Barbiere di Siviglia di Rossini, il Concerto n. 21 in do maggiore per pianoforte e orchestra KV 467 di Mozart e la Quarta Sinfonia in si bemolle maggiore op. 60 di Beethoven.

Costanza Principe è stata una pianista prodigio, avendo tenuto il suo primo concerto a sette anni e il diploma con menzione d’onore a Milano a diciassette (allieva di Vincenzo Balzani). Ha poi proseguito gli studi con un grande didatta inglese (Christopher Elton), si è distinta in numerosi concorsi internazionali (fra cui il Lilian Prize di Londra) e da pochi mesi ha dato alle stampe il suo primo CD interamente dedicato a musiche di Robert Schumann per l’etichetta olandese Piano Classics. Un percorso artistico virtuoso che l’ha portata ad esibirsi con grande successo in importanti sale di concerto e a conquistarsi in breve tempo la stima della critica internazionale, che ha sottolineato la sua tecnica forbita, la sua particolare sensibilità nella cura del suono e la sua profonda musicalità.