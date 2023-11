'Ruggine', personale di Bruno Retini alla sala Punto InComune

Terminata la doppia personale Artej di Dunini e Casto, dal 25 novembre al 10 dicembre, nei locali della Sala Punto InComune in piazza Farini 34, sarà allestita l'esposizione del rusiano Bruno Retini. Artista versatile in continua sperimentazione espressiva, Retini esegue i suoi ultimi lavori su lamiere ossidate (da qui il titolo della mostra) conferendo alle sue opere un messaggio di speranza, che vede la natura sconfiggere il degrado attraverso l'uso di materiali di recupero, a supporto di una pittura tradizionale di matrice naturalistica. L'inaugurazione, a cura di Elio Pezzi, si terrà sabato 25 novembre alle ore 10. Orari di visita: sabato, domenica e festivi, ore 10-12 e ore 15-18. Su prenotazione: tel. 338 2334705.

Chi è Bruno Retini

Nato a Russi dove vive e lavora, dal 1984 partecipa ad eventi collettivi, mostre personali e concorsi; nell'ambito di tali manifestazioni ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori, ricevendo importanti riconoscimenti e diversi premi. Sue opere sono presenti all'interno di collezioni private in Italia e vari Paesi europei, ma anche negli USA, in Messico e Australia. Frequenta per vari anni la scuola d'Arte B. Ramenghi di Bagnacavallo, diretta da Liliana Santandrea, con i docenti Margherita Tedaldi e Andrea Tampieri. In collaborazione con altre Associazioni realizza diverse scenografie per opere teatrali e si cimenta anche con la pittura murale, come ad esempio in "RUSSI E'...", progetto di riqualificazione del sottopasso pedonale della stazione ferroviaria di Russi, nato dalla collaborazione tra Rete Ferroviaria Italiana, Amministrazione Comunale e cinque artisti dell'Associazione Culturale Artej. Da qualche anno esegue le sue opere su lamiera ossidata, materiale altrimenti destinato a diventare rifiuto, che viene sapientemente lavorato e recuperato a "nuova vita", come base per la pittura a olio. Retini è socio fondatore dell'Ass. Artej – ritagli d'arte, di cui è stato primo presidente.