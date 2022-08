Russi, a San Pancrazio "Un cesto al tramonto"

Appuntamento al parco Silvestroni di San Pancrazio di Russi, in via XVII novembre, per domenica 4 settembre 2022, dalle ore 19.00 in poi, con "Un cesto al tramonto", il ritrovo sul prato per un pic-nic collettivo. Ogni partecipante, munito di coperta, potrà degustare il "cesto", preparato dal Consiglio di Zona di San Pancrazio, a base di piadina, affettati e salsiccia, vino/bibite e frutta di stagione.

In caso di maltempo l'evento sarà annullato.

Per info e prenotazioni:

Nicholas: 345 9682421

Aldo: 340 9738655