Russi, la mostra Chickamauga per la "Fìra di Sett Dulur"

Le mostre artistiche della Fira di Sett Dulur 2020

CHICKAMAUGA

12 -27 settembre 2020 - Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia 10

Davide Reviati illustra un racconto di Ambrose Guinnett Bierce. Una mostra di tavole originali e di serigrafie in grande formato, un libro in tiratura limitata curato da Else Edizioni e Orecchio Acerbo

Il 12 settembre alle ore 19.30 presso la Biblioteca Comunale di Russi, in via Godo Vecchia, si inaugura la mostra di tavole originali di Davide Reviati che illustrano il racconto di Ambrose Guinnett Bierce “Chickamauga” e che hanno dato vita ad un libro stampato in serigrafia a 4 colori in tiratura limitata di 550 copie curato da Else Edizioni e Orecchio Acerbo .

Troverete in mostra anche diverse tavole inedite che hanno accompagnato la creazione del libro e le serigrafie in grande formato realizzate dagli artisti di Else Edizioni.

Davide Reviati sarà presente all’inaugurazione per dedicare le copie in vendita.

La mostra sarà aperta fino al 27 settembre



Orari:

Inaugurazione sabato 12 settembre alle ore 19.30 (sarà presente l’artista)

Esposizione fino al 27 settembre 2020

lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30

martedì e giovedì 9.00-12.30 e 14.30-18.00

sabato 9.00-12.30 e 17.00-19.00

domenica 17.00-19.00