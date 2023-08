Ritorna a Russi la rassegna “I luoghi dello Spirito e del Tempo”

Music for a while shall all your cares beguile: questa bellissima frase da un’aria di Henry Purcell (la musica, per un momento, può rasserenare tutti i tuoi affanni) ci sembra emblematica per l’edizione 2023 de “I luoghi dello Spirito e del Tempo” che vuole contribuire a portare serenità, vita e rinnovamento ai nostri paesi provati dalla terribile alluvione del maggio scorso.



L'appuntamento russiano del festival, inizialmente previsto per sabato 12, si terrà (per motivi organizzativi) giovedì 10 agosto all’interno della Chiesa di Palazzo San Giacomo di Russi, con il concerto "Al alba d'una dia. Canzoni d'Aragona al tempo di Ferdinando", eseguito dall'ensemble Emyolia. Nato nel 2019, il gruppo narrerà attraverso la musica dei Cancionero i pensieri di un immaginario Senõre della corte rinascimentale spagnola; un percorso musicale che racconta il piacere, il potere, l'amore sacro e profano nella Napoli aragonese del XV secolo. Per l'occasione, la Pro Loco Russi organizza visite guidate (senza necessità di prenotazione) al piano nobile di Palazzo San Giacomo (ingressi per gruppi di massimo 20 persone - ore 19.45 e 20.00), mentre la mostra "Siembra directa" sarà visitabile dalle 19.30 alle 21.30. La tariffa di ingresso al palazzo è variabile. I partecipanti alla visita guidata che accedono esclusivamente al primo piano pagheranno un biglietto di 3€. Se si desidera invece visitare in autonomia l’intera mostra, il costo è di 5€. Il festival proseguirà alla Pieve del Tho di Brisighella (venerdì 18 agosto), a San Severo di Cotignola (il 24 agosto), a Palazzo Fantini di Tredozio (sabato 26 agosto) e infine ad Alfonsine, nel cortile del Museo del Senio, il 6 settembre.



I concerti inizieranno alle 21.00 ed è sempre prevista una soluzione alternativa per i concerti all'aperto in caso di maltempo.

L'ingresso ai concerti è libero; tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Collegium Musicum Classense (https://www.collegiummusicumclassense.it/)



Per maggiori dettagli:

Email: collegium.musicum.classense@gmail.com

Tel. 353 4112041 (attivo solo con WhatsApp e sms dal giorno precedente a ciascun concerto)