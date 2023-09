Sa'Pangrezi l'è in fësta 2023

San Pancrazio si prepara a festeggiare la solennità del Santissimo Crocifisso - che secondo la tradizione religiosa viene celebrato la seconda domenica di ottobre - con la tradizionale sagra paesana. Per gli abitanti della frazione russiana sarà come sempre un momento di incontro e condivisione, nel quale non mancheranno specialità tipiche, mostre e intrattenimento musicale.

Quest'anno la festa sarà preceduta da una anteprima, la presentazione della mostra "Il gusto del quotidiano", in programma venerdì 29 settembre, alle ore 21, al Ricreatorio Parrocchiale. Fra gli eventi principali segnaliamo venerdì 6 ottobre la presentazione dei libri di Mirta Contessi e Alfonso Nadiani al Museo della vita contadina in via XVII Novembre 2/a, che sabato 7 ottobre ospiterà anche l'appuntamento con la fiaba itinerante. Quest'anno verrà rappresentato “Il fiore turchino” (dalla raccolta “Fiabe di Romagna” di E. Silvestroni, E. Baldini), a cui farà seguito la proiezione del cortometraggio omonimo, realizzato dai ragazzi durante il laboratorio di stop motion condotto da Gianni Zauli.

Domenica 8 ottobre, invece, si svolgeranno la camminata della salute e la corsa competitiva con partenza da piazza Zauli, a cui seguirà la sfilata di moto d'epoca e non, lungo via Gino Randi. Per i bimbi, e non solo, torna anche quest'anno la visita guidata al Villaggio degli gnomi - Gnomettopoli. Infine, lunedì 9 ottobre si terrà la serata dedicata alle erbe spontanee e coltivate, con degustazione sempre al Museo della vita contadina. Per tutta la durata della festa sarà presente il luna park.

Il programma

Venerdì 29 settembre

Ore 21 - Ricreatorio Parrocchiale - Presentazione mostra Il gusto del quotidiano

Mercoledì 4 ottobre

Ore 19.30 - Museo della vita contadina in Romagna - Inaugurazione mostra Fiabe dei nostri giorni, organizzata da Artej

Ore 21 - Museo della vita contadina in Romagna - 100 Anni. Anniversario di un amico Maestro Gigino Luigi Silvestroni

Giovedì 5 ottobre

Ore 19.30 - Largo Don Giuseppe Bezzi - Costa alla spada (solo su prenotazione: Aldo 3409738655; M.Grazia 338 5883403; Marika 349 4053098; Matteo 3339594659; Nicholas 3459682421)

Ore 20.30 - Museo della vita contadina in Romagna - Apertura mostra organizzata da Artej

Venerdì 6 ottobre

Ore 19.30 - Largo Don Giuseppe Bezzi - Costa alla spada (solo su prenotazione: Aldo 3409738655; M.Grazia 338 5883403; Marika 349 4053098; Matteo 333 9594659; Nicholas 3459682421)

Ore 19.30 - Pizzeria Orchidea - Tavoli all’aperto

Ore 19.30 - Life Bar - Apertura stand gastronomico

Ore 20.30 - Museo della vita contadina in Romagna - Apertura mostra organizzata da Artej e inaugurazione mostra di ricamo

Ore 21 - Museo della vita contadina in Romagna - Presentazione dei libri di Mirta Contessi e Alfonso Nadiani

Ore 21 - Life Bar - Intrattenimento musicale e karaoke in compagnia di Amedeo Musso

Sabato 7 ottobre

Ore 14.30 - Ricreatorio Parrocchiale - Apertura pesca pro asilo

Ore 15 - Museo della vita contadina in Romagna -“A passo di fiaba” - Fiaba itinerante; a seguire, cortometraggio

Ore 16 - Scuole Elementari - “Sanpa in gioco”: giochi di società per tutti

Ore 18.30 - Ricreatorio Parrocchiale - Apertura mostra con visite guidate

Ore 19 - Largo Don Giuseppe Bezzi - Apertura stand gastronomico

Ore 19.30 – Pizzeria Orchidea - Tavoli all’aperto

Ore 19.30 - Life Bar - Apertura stand gastronomico

Ore 20.30 - Museo della vita contadina in Romagna - Apertura mostre

Ore 20.30 - Largo Don Giuseppe Bezzi - Spettacolo Festa dentro la festa

Ore 21 - Life Bar - Piano bar con Alessio Creatura

Ore 22.30 - Largo Don Giuseppe Bezzi - Spettacolo Pirotecnico

Domenica 8 ottobre

Ore 8 - Chiesa arcipretale - S. Messa

Ore 9 - Parco delle scuole elementari - “Promesse di Romagna”

Ore 9.30 - Piazza Zauli - Camminata della salute

Ore 9.30 - Piazza Zauli - Corsa competitiva

Ore 10 - Lungo via Gino Randi - “Memorial G. Zama” Sfilata “Moto d’epoca e non”

Ore 10 - Via Gino Randi n.100 - Visita guidata a Gnomettopoli “Il villaggio degli Gnomi” (solo su prenotazione presso Edicola Patrizia)

Ore 11 - Chiesa arcipretale - S. Messa

Ore 14.30 - Largo Don Giuseppe Bezzi - Esibizione di Go-Kart e mini-moto team Aprilia

Ore 14.30 - Ricreatorio Parrocchiale - Apertura pesca pro asilo

Ore 15 - Ricreatorio Parrocchiale - Apertura mostra con visite guidate

Ore 15 - Museo della vita contadina in Romagna - Apertura mostre

Ore 15.30 - Campo Sportivo D. Neri - Partita di calcio San Pancrazio - Godo (Campionato 2° Categoria)

Ore 16.30 - Piazza Zauli – Spettacolo “Giorgio e le Magiche fruste di Romagna”

Ore 18.30 - Largo Don Giuseppe Bezzi - Apertura stand gastronomico

Ore 19.30 - Pizzeria Orchidea - Tavoli all’aperto

Ore 19.30 - Life Bar - Apertura stand gastronomico

Ore 21 - Largo Don Giuseppe Bezzi - Serata in musica

Lunedì 9 ottobre

Ore 19 - Museo della vita contadina in Romagna - Serata con degustazione dal titolo Erbe spontanee e coltivate. Segreti della tradizione (solo su prenotazione: tel. 333 4801827 Adriano)