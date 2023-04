I sabati del Moog chiudono con il romanzo "L'Alsìr" di Iacopo Gardelli

Sabato 22 aprile ore 18, al Moog Slow Bar in vicolo Padenna 5 a Ravenna, si terrà il ventiduesimo incontro della rassegna “I sabati del Moog” curata da Ivano Mazzani. Il secondo di due incontri extra programma che chiude di fatto la rassegna. Pier Giorgio Carloni dialogherà con Iacopo Gardelli, autore del romanzo di recente pubblicazione "L’Alsìr - Romanzo balneare", edito da Fernandel Editore.

L’Alsìr è uno stabilimento balneare della riviera romagnola. È qui che, a partire dagli anni Novanta, due famiglie di diversa estrazione sociale si ritrovano vicine d’ombrellone: da una parte i Montanari, romagnoli di origine proletaria, dall’altra i Malagola, benestanti milanesi. Un’estate dopo l’altra, in un arco temporale lungo vent’anni, il romanzo segue il mutare degli equilibri fra le due famiglie e i contemporanei cambiamenti politici e sociali del nostro paese. In una lingua inedita e meticcia, L’Alsìr racconta una riviera romagnola lontana dal vitalismo stereotipato in cui spesso è descritta e un’Italia ormai avviata al fallimento politico ed economico, sempre più disorientata e accartocciata su se stessa. Uno spaesamento simile a quello dei giovani protagonisti, Guido, Elena e Alessandro, alle prese col passaggio fra adolescenza ed età adulta. Sono la metafora di un’intera generazione, quelli nati nei primi anni Novanta, in bilico fra due secoli, e perciò destinati a crescere in una terra di nessuno.