I sabati del Moog ripartono con il teatro di Galla & Teo

Sabato 7 gennaio, ore 18, al Moog Slow Bar, Vicolo Padenna 5, di Ravenna, si tiene il nono incontro della rassegna “I sabati del Moog” curata da Ivano Mazzani. Silvia Rossetti, regista drammaturga e Marco Montanari, attore, rispettivamente presidente e vice-presidente dell’associazione Galla & Teo, racconteranno la loro esperienza artistica di teatro sul territorio di questi ultimi vent’anni.

Galla & Teo è un'associazione culturale nata a Ravenna nel 2002. Il suo impegno consiste nel coordinamento di un laboratorio teatrale, rivolto a bambini e adolescenti, diviso in tre gruppi di attività a seconda dell'età dei partecipanti. I ragazzi che nel 2002 hanno iniziato il percorso in seno al laboratorio sono ormai adulti e impegnati a svolgere l'attività di tutor nei confronti dei più giovani, creando una continuità che permette loro di trasmettere al meglio l'amore per il teatro e le competenze di recitazione acquisite. Ogni anno dal lavoro dei ragazzi vengono alla luce uno o più spettacoli originali, che l'associazione si impegna a proporre alle realtà sceniche vicine.