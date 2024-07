Al Bagno Arcobaleno ritmi brasiliani con i Forrò Adriatico

Sabato 13 luglio, alle ore 21.00, una serata al Bagno Arcobaleno a Lido Adriano per danzare accompagnati dalla musica dal vivo del gruppo Forró Adriatico e dalla ballerina Elena Gattei. Il genere Forrò è una musica popolare del nord-est del Brasile, nato per accompagnare la danza, che si è definito in modo più preciso a partire dagli anni ’40 con Luis Gonzaga.

In Brasile, nella seconda metà del novecento, da genere folclorico diviene fenomeno di massa per il ballo di coppia, i ritmi incalzanti ed i testi intrisi di “vita vissuta”. Negli ultimi anni sta crescendo di popolarità a livello mondiale. I Forrò Adriatico hanno deciso di diffondere la sua conoscenza anche attraverso la danza, per cui i concerti sono abbinati ad un "laboratorio" di danza.



I Forró Adriatico sono: Enrico Errani alla zabumba (tamburo tradizionale), Stefano Franceschelli alla sanfona (fisarmonica), Annalisa Penso alla voce e al triangolo, Elena Gattei alla danza.