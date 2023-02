Sabato si festeggia la Giornata internazionale della lingua madre

Terra Mia Coop. Sociale, con il contributo della Fondazione dal Monte di Bologna e Ravenna propone in occasione della Giornata Internazionale della Lingua Madre, una giornata rivolta a bambini, famiglie e singoli per festeggiare insieme questa importante ricorrenza. Sabato 25 febbraio si festeggia la Giornata Internazionale della Lingua Madre presso la Casa delle Culture, in Piazza Medaglie D’oro 4 a Ravenna.

Il programma della giornata è stato suddiviso in due momenti:

Mattina - dalle 9:00 alle 12:00 I Mediatori Interculturali di Terra Mia Coop. Sociale offriranno a bambini e famiglie letture animate in lingua madre; inoltre sarà allestito uno spazio in cui sperimentare il linguaggio universale del gioco, con diversi giochi da tavolo del mondo di socializzazione e di strategia cooperativa rivolte a bambini e famiglie. Sarà offerta a tutti una merenda.

Pomeriggio - dalle 17:00 alle 19:00 Il giornalista e scrittore Tahar Lamri e i Mediatori Interculturali di Terra Mia Coop. Sociale propongono letture di poesie e racconti in Lingua Madre, per giovani e adulti. A tutti sarà offerto un buffet.



La giornata è organizzata da Terra Mia Coop. Sociale in collaborazione con Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Per informazioni e prenotazioni: 0544591876 - info@cooperativaterramia.it casadelleculture@comune.ravenna.it